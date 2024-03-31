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Küçükçekmece'de okullarda sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getirildi - Son Dakika
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Yerel

Küçükçekmece'de okullarda sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getirildi

Küçükçekmece\'de okullarda sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getirildi

Küçükçekmece'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür ve Gösteri Merkezi'ne getirildi. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.

31.03.2024 21:51
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Küçükçekmece'de okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna getirildi.

Küçükçekmece'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür ve Gösteri Merkezi'ne getirildi. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de okullarda sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getirildi - Son Dakika

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