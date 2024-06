Küçükçekmece'de 'Uluslararası Masal İstanbul' Festivali Barış Masallarıyla Kutlanıyor

Yerel

Küçükçekmece'de 'Uluslararası Masal İstanbul' Festivali, bu yıl beşinci yaşını 'barış masalları' temasıyla kutluyor.

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin ortaklaşa düzenlendiği 'Uluslararası Masal İstanbul' Festivali bu yıl beşinci yaşını 'Barış Masalları' temasıyla kutluyor. Göl kenarında yürüyüşle başlayan festival Küçükçekmece Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun danslarıyla devam etti. Sonrasında Seiba kurucusu Nazlı Çevik Azazi anlattığı masallar ile festivale katılan miniklere eğlenceli bir masal deneyimi yaşattı. Festival'in ilerleyen saatlerinde sahne alan Luxus grubunun konseri çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Festival 5 gün sürecek bu sürede Masal Kamyonu ilçenin çeşitli noktalarında her yaştan masalseverlerle buluşacak.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, Selçuklu Park, Cennet Meydan, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Tevfikbey Mahallesi Rafet Uçankuş Parkı, Seyir Parkı, Güzel Sanatlar Akademisi masallarla buluşma noktası olacak. Festivalde anlatıcılar, Küçükçekmece Belediyesi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde özel çocuklarla buluşarak, rehabilitasyon öğrencilerine özel masallar anlatacak. Festival kapsamında, atölyeler, eğitimler, seminerler, konferanslar da düzenlenecek.

Küçükçekmece'den masallarla tüm dünyaya barış köprüsü kurmak istiyoruz"

Tüm İstanbulluları barışın önemini ve güzelliğini vurgulayacak 'V. Masal İstanbul' Festivali'ne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi," Dünyanın zor günlerden geçtiği, barışa olan ihtiyacı daha derinden hissettiğimiz şu günlerde, biz hiçbir annenin, hiçbir çocuğun gözyaşı dökmediği, canının yanmadığı bir dünyaya inanmak istiyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyoruz ve Küçükçekmece'de de masallarla tüm insanlığı umudumuz barışa davet ediyoruz. 'V. Masal İstanbul' Festivalimizle Küçükçekmece'den tüm dünyaya barış köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Masalların anlatıyla canlanacağı, barış güvercinini Küçükçekmece'nin semalarında uçuracağımız festivalimize tüm İstanbullular davetlidir" diye konuştu.

Festival'de miniklere masal anlatan Nazlı Çevik Azazi; "Masal İstanbul beşinci Uluslararası Masal Anlatıcılığı Festivali özellikle Küçükçekmece Belediyesi için tasarlanmış buraya özel bir festival. Her sene bir tema seçiyoruz festivalimiz bağlamında. Bu sene özellikle dünyanın yanıp kavrulan birçok köşesi var. Gelen acılar ile birlikte hepimizin yüreği dağlanıyor bu savaş haberleri ile birlikte bizde istedik ki bu karanlık ateşten gömleği giydiğimiz zamanlarda bir umut olalım masallarımızla diye barış masallarını seçtik ve bir hafta boyunca küçükçekmece'nin sokaklarında, parklarında, okullarında her yerinde barış masalları anlatmak istiyoruz ve bu barış masalları sayesinde barış güvercinini Küçükçekmece semalarında havalandırmak istiyoruz. Bize bütün bu imkanları sağlayan be ekibimizin çalışmasına vesile olan başkanımız Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL