KUDAKA 154. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 154. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Ajansın 2024 Yılı içerisinde uygulamayı planladığı Bölge kalkınmasına hizmet edecek Güdümlü Projelerle ilgili kararlar alındı. Ayrıca Bölgenin ekonomik potansiyelini tetikleyecek fizibilite desteklerine ilişkin başarılı bulunan projelerin desteklenmesine karar verildi.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı. - ERZURUM