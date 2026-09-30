KUDAKA, coğrafi işaretli ürün desteğini Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da tanıttı - Son Dakika
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KUDAKA, coğrafi işaretli ürün desteğini Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da tanıttı

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KUDAKA, coğrafi işaretli ürün desteğini Bayburt, Erzincan ve Erzurum\'da tanıttı
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KUDAKA'nın coğrafi işaretli ürün destek programı için Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantılarda proje başına 2-10 milyon lira destek ve yüzde 25-50 destek oranı anlatıldı; başvurular 9 Kasım 2026'ya kadar KAYS üzerinden yapılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından ilan edilen 'Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı' kapsamında Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da bilgilendirme ve tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.

Düzenlenen bilgilendirme ve tanıtım toplantılarında destek programının öncelikleri, başvuru şartları, desteklenecek faaliyetler, mali destek koşulları ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Programla bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinin üretim ve işleme kapasitesinin geliştirilmesi, tanıtım ve görünürlüğünün artırılması, Anadolu'dakiler markası altında değer kazanması ve yerel üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Destek programına kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, birlikler, üretici birlikleri, kooperatifler ve mahalli idareler başvurabilecek.

Program kapsamında proje başına 2 milyon ila 10 milyon lira arasında destek sağlanırken, destek oranı yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olacak. KAYS üzerinden başvurular 9 Kasım 2026 saat 23.59'a, taahhütnamelerin teslimi ise 16 Kasım 2026 saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

KUDAKA tarafından Bayburt'un, Erzincan'ın ve Erzurum'un coğrafi işaretli değerlerinin, üretimden tanıtıma uzanan bütüncül bir yaklaşımla desteklenmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
ErzincanErzurumEkonomiBayburtGüncelYerelSon Dakika

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