KUDAKA Toplantısı Bayburt\'ta Yapıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 156'ıncı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ajansın çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin dönem başkanlığını Vali Eldivan'a devrettiği toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Eldivan açılış konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı. Sunumun sonrasında gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla toplantı son buldu. Toplantıda Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan da yer aldı. - BAYBURT