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Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un Annesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un Annesi Hayatını Kaybetti

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un annesi Naime Tosun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin vefatını duyurdu. Hemşehrileri ise başsağlığı dileklerini iletti. 90 yaşındaki Naime Tosun'un cenaze namazı, Süleyman Şah Camii'nde kılınacak ve ardından defnedilecek.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun\'un Annesi Hayatını Kaybetti
07.01.2024 - 14:19,
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Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un annesi Naime Tosun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir tedavi gören annesi Naime Tosun'un (90) yaşamını yitirdiğini ifade etti. Başkan Tosun'un paylaşımını hemşehrileri binlerce yorum yaparak başsağlığı dileklerini iletti.

90 yaşında hayata gözlerini yuman Naime Tosun, ikindi namazını müteakip Süleyman Şah Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
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