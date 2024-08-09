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Kula'da ev yangını paniğe neden oldu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde mahalle arasındaki 2 katlı evin 2.katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın saat, 13.30 sıralarında Bey Mahallesi Çukurçeşme mevkii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı evin 2.katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin yangına hızlı müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.