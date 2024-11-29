Kula'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Kula'da üç araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı tır su kanalına uçtu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesi D-300 karayolunda arıza sebebiyle bekleyen tır zincirleme trafik kazasına neden oldu. 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir- Ankara D-300 Karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Z.

idaresindeki 45 DY 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ertan A. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen ve arıza sebebiyle karayolunun sağ şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. O esnada karayolunda seyir halinde olan Ramazan İ. idaresindeki 43 AFK 132 plakalı tır ise, çarpışmanın etkisiyle karayoluna savrulan otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Z. (62), yanında yolcu olarak bulunan Müjgan Z. ve su kanalına uçan tırın sürücüsü Ertan A. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.