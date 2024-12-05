Kula Festivali'nde Ece Mumay Coşkusu - Son Dakika
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Kula Festivali'nde Ece Mumay Coşkusu

Kula Festivali\'nde Ece Mumay Coşkusu

Kula Kapalı Pazar Yeri açılışında Ece Mumay, unutulmaz bir performans sergileyerek hayranlarını eğlendirdi.

05.12.2024 23:52
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Manisa'nın Kula ilçesinde yeni Kapalı Pazar Yeri'nin açılışına özel düzenlenen Kula Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Ece Mumay sahne aldı.

Kula Kapalı Pazar Yeri'nin açılışına özel düzenlenen Kula Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında Ece Mumay sahne aldı. Festivalde sahne alan Ece Mumay, yaklaşık iki saat süren performansıyla Kula halkına unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, ekibiyle birlikte sergilediği dans gösterileriyle de izleyicilere görsel bir şölen sundu. Kula Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen konsere binlerce kişi katıldı. Mumay'ın sahnedeki enerjisi ve sıcak tavırları, izleyicilerden büyük alkış aldı. Şarkılarına eşlik eden coşkulu kalabalık, Kula sokaklarında yankılanan müzikle gecenin keyfini çıkardı.

Öte yandan Kula Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler yarın yani 06 Aralık Cuma günü Yener Çevik konseri ile devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kula Festivali'nde Ece Mumay Coşkusu - Son Dakika

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