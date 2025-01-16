Külafhöyük'te Deprem Evleri Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Külafhöyük'te Deprem Evleri Tamamlandı

Külafhöyük\'te Deprem Evleri Tamamlandı

Adıyaman Külafhöyük Köyü'nde deprem sonrası 34 kalıcı evin yapımı sona erdi, halk yerleşecek.

16.01.2025 15:21
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Adıyaman'da Külafhöyük Köyü deprem evlerinde sona gelindi.

Depremde hasar gören Külafhöyük Köyü halkı için yapımına başlanılan kalıcı köy evlerindeki çalışmalar tamamlandı. 34 köy evinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri evlerine yerleşecek. Oldukça konforlu ve güvenli bir yapıya sahip olan köy evlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Asrın felaketini yaşadığımız depremden etkilenen her bir köyümüzü devletimizin güçlü desteği ile modern yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Merkeze bağlı Külafhöyük Köyü'müzde vatandaşlarımıza yeni ve konforlu bir yaşamın altyapısını oluşturuyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilen 34 adet köy evlerimizin yapımında sona gelindi. Sağlam ve güvenli bir zemin üzerine yapılan köy evlerimizin Külafhöyük Köyü halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Külafhöyük'te Deprem Evleri Tamamlandı - Son Dakika

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