Kültür ve Turizm Bakanlığı Galata Kulesi'ni Atatürk fotoğraflarıyla aydınlattı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Galata Kulesi'ni Atatürk fotoğraflarıyla aydınlattı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Galata Kulesi\'ni Atatürk fotoğraflarıyla aydınlattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Galata Kulesi\'ni Atatürk fotoğraflarıyla aydınlattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Galata Kulesi'ne Atatürk fotoğrafları ve ay yıldız yansıttı. Gösteriyi cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve ay yıldızla aydınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde özel bir görsel gösteri gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan gösteride, tarihi kulenin cephesi Atatürk'ün farklı dönemlerine ait görüntüleriyle aydınlandı.

Görsel gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kürsüdeki hitaplarından milletini selamladığı anlara, yol arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü karelerden resmi törenlerdeki görüntülerine kadar hafızalara kazınan siyah beyaz fotoğrafları dönüşümlü olarak yansıtıldı.

Atatürk'ün tarihe iz bırakan fotoğraflarına Türk bayrağının ay yıldızı ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" mesajı eşlik etti.

Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Galata Kulesi'ne yansıtılan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gösterinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe iz bırakan fotoğraflarını şanlı ay yıldızla birlikte Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıttıklarını belirtti.

Hafızalara kazınan görüntülerin taşıdığı tarihi ve manevi anlama dikkat çeken Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her bir karede milletimizin bağımsızlık iradesini, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin minneti ve gelecek nesillere taşıdığımız büyük emaneti bir kez daha hissettik."

Bakan Ersoy, paylaşımını "Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
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