Kültür Yolu Festivali’ne özel ulaşım hizmeti - Son Dakika
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Kültür Yolu Festivali’ne özel ulaşım hizmeti

Kültür Yolu Festivali’ne özel ulaşım hizmeti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kadim kentin ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kadim kentin ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında da ek seferler düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26 şehirde düzenlenen, zenginlikler şehri Kayseri'nin ise ikinci kez ev sahipliği yapacağı Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği sürüyor. 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival kapsamında Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların etkinlik alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşımda özel düzenlemeye gitti. Bu çerçevede Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, festival süresince Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 693 hat kodlu otobüs seferleri ile vatandaşlara ulaşım hizmeti sunacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kaleönü duraklarından hareket edecek otobüsler; 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 ve 23.00 saatlerinde Millet Bahçesi yönüne hareket edecek. Festival alanından dönüşlerde ise otobüsler 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45, 00.15 ve 00.45 saatlerinde Millet Bahçesi'nden Cumhuriyet Meydanı yönüne hareket edecek. Öte yandan büyükşehir belediyesi; festival süresince raylı sistem ulaşımında da vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli planlamayı yaptı. Bu kapsamda T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenlenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi; toplu ulaşımda yaptığı özel sefer planlamasıyla vatandaşların Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinliklerine kolaylıkla ulaşmasını ve etkinliklerin ardından kent merkezine rahat bir şekilde dönmesini sağlayacak. Öte yandan büyükşehir belediyesi, festival süresince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otopark ve araç çıkışlarına yönelik de düzenleme yaptı. Festival alanında vatandaşların kullanımına sunulan otopark alanları P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 ve P9 olarak belirlenirken, Havuz Otoparkı ve Spor Otoparkı da ulaşım planlamasına dahil edildi. Araçların festival sonrasında alandan daha düzenli ve hızlı şekilde ayrılabilmesi amacıyla otopark bölgeleri farklı renklerle gruplandırılarak 5 ayrı çıkış güzergahı oluşturuldu. Sürücülerin trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlamak için araçlarını park ettikleri bölgenin rengine tanımlı çıkış kapısını kullanmaları istendi.

Büyükşehir belediyesi; vatandaşların festival alanına geliş ve dönüşlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için toplu ulaşım, raylı sistem, otopark ve trafik düzenlemeleriyle kapsamlı bir ulaşım planlaması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültür Yolu Festivali’ne özel ulaşım hizmeti - Son Dakika

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