Kulu Anaokulu\'ndan Anneler Günü Etkinliği

Yerel

Konya'nın Kulu ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesinde bulunan Kulu Anaokulu bahçesindeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Suzan Kılınçkaya yaptığı konuşmada, annelerin anneler gününü kutlayarak, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti. Program, anaokulu öğrencileri tarafından anneleri için hazırladıkları oyunlar ve etkinlikler ile devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler davetlilerden alkış topladı. Etkinliğin sonunda Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat tarafından emeği geçen idareci, öğretmen ve personellere teşekkür plaketi verildi.

Düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Baran, kurum amirleri, davetliler, okul idarecileri, öğretmen ve veliler katıldı. - KONYA