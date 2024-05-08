Kulu Anaokulu'ndan Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kulu Anaokulu'ndan Anneler Günü Etkinliği

Kulu Anaokulu\'ndan Anneler Günü Etkinliği

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Kulu Anaokulu öğrencileri, Anneler Günü etkinliği düzenledi. Programda öğrenciler, anneleri için oyunlar ve etkinlikler hazırladı.

08.05.2024 16:49  Güncelleme: 16:53
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Konya'nın Kulu ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesinde bulunan Kulu Anaokulu bahçesindeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Suzan Kılınçkaya yaptığı konuşmada, annelerin anneler gününü kutlayarak, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti. Program, anaokulu öğrencileri tarafından anneleri için hazırladıkları oyunlar ve etkinlikler ile devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler davetlilerden alkış topladı. Etkinliğin sonunda Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat tarafından emeği geçen idareci, öğretmen ve personellere teşekkür plaketi verildi.

Düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Baran, kurum amirleri, davetliler, okul idarecileri, öğretmen ve veliler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kulu Anaokulu'ndan Anneler Günü Etkinliği - Son Dakika

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