Kulu'da Bitkin Delice Doğan Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Kulu'da Bitkin Delice Doğan Kurtarıldı

Kulu'da çoban tarafından bulunan bitkin Delice Doğan, koruma altına alındı ve tedavi edilecek.

04.05.2025 23:50
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Kulu'da bitkin halde bulunan Delice Doğan koruma altına alındı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde bir çoban tarafından bitkin halde bulunan Delice Doğan kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İlçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde Göksel Demirok isimli vatandaş koyunlarını otlatırken bitkin halde olan kuşu fark etti. Bunun üzerine kuşu bir kutu içerisine alarak ilçe merkezine getiren Demirok, internet üzerinden yaptığı araştırmada kuşun cinsinin Delice Doğan olduğunu fark etti. Demirok, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler tarafından delice doğan teslim alındı. Yapılacak tedavinin ardından Delice Doğan'ın, tekrar doğa bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kulu'da Bitkin Delice Doğan Kurtarıldı - Son Dakika

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