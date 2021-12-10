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Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı - Son Dakika

Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı

10.12.2021 10:20
Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı

Konya'nın Kulu ilçesinin çevre mahallelerinden olan Canımana Mahallesinde yeni camının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinin çevre mahallelerinden olan Canımana Mahallesinde yeni camının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Canımana Mahallesi Cami Yaptırma, Koruma, Yardım ve Dayanışma Derneği tarafından 520 metrekarelik alan üzerine bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte caminin temeli törenle atıldı. Temel atma töreninde Kur'an-ı kerim tilaveti yapıldı ve Müftü Muhsin Yıldız tarafından dualar okundu. Protokol tarafından cami temeli harçla buluşturularak, kurban kesildi. Caminin 2022 yılı sonlarında ibadete açılacağının tahmin edildiği öğrenildi.

Cami temel atma törenine Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, MHP ilçe Başkanı Fatih Toklucu, Müftü Muhsin Yıldız, Dernek Başkanı Harun Uçar, mahalle muhtarı, davetliler ve mahalle halkı katıldı. - KONYA

Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı
Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı
Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı
Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı

Hisarcık, Müftü, Konya, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı - Son Dakika
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