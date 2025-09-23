Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir mahallede sık sık kesilen elektriğin nedeni sansar çıktı.

ELEKTRİK KESİNTİSİNİN NEDENİ ÖLÜ SANSARMIŞ

İlçeye bağlı Yazıcayır Mahallesi'nde bir süredir nedeni öğrenilemeyen elektrik kesintileri yaşanırken, mahalle sakinlerinin tekrarlayan şikayetleri üzerine elektrik dağıtım firması ekipleri harekete geçti. Ekiplerin mahalle merkezindeki trafoda yaptığı kontroller sırasında, trafonun üzerinde ölü halde bir sansar bulundu.

Yetkililer, bakım ve onarım işlemlerinin ardından mahallenin elektrik arızasının normale döndüğünü bildirirken, muhtemel hayvan girişlerini önlemek için ek güvenlik önlemleri alınacağını belirtti.