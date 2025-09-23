Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı - Son Dakika
Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı

Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı
23.09.2025 16:48
Konya'nın Kulu ilçesindeki bir mahallede sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni, mahalle merkezindeki trafoda bulunan ölü bir sansar olarak belirlendi. Elektrik dağıtım firması ekipleri, gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra elektik akışının normale döndüğünü bildirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir mahallede sık sık kesilen elektriğin nedeni sansar çıktı.

ELEKTRİK KESİNTİSİNİN NEDENİ ÖLÜ SANSARMIŞ

İlçeye bağlı Yazıcayır Mahallesi'nde bir süredir nedeni öğrenilemeyen elektrik kesintileri yaşanırken, mahalle sakinlerinin tekrarlayan şikayetleri üzerine elektrik dağıtım firması ekipleri harekete geçti. Ekiplerin mahalle merkezindeki trafoda yaptığı kontroller sırasında, trafonun üzerinde ölü halde bir sansar bulundu.

Yetkililer, bakım ve onarım işlemlerinin ardından mahallenin elektrik arızasının normale döndüğünü bildirirken, muhtemel hayvan girişlerini önlemek için ek güvenlik önlemleri alınacağını belirtti.

Kaynak: İHA

konya, Kulu

Son Dakika Yerel Elektrik kesintisinin nedeni 'ölü sansar' çıktı - Son Dakika

18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor
18:12
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
17:45
Koca salonda Trump’ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
17:39
“Soğuk Savaş“ programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
"Soğuk Savaş" programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
17:27
Trump yine şaşırtmadı Kürsüsünde konuştuğu BM’ye demediğini bırakmadı
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
16:50
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres’ın sözleriyle salon buz kesti
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres'ın sözleriyle salon buz kesti
SON DAKİKA: Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı - Son Dakika
