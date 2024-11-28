Kumköy Sahili'nde 700 Çardak Yıkıldı - Son Dakika
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Kumköy Sahili'nde 700 Çardak Yıkıldı

Kumköy Sahili\'nde 700 Çardak Yıkıldı

Antalya'nın Kumköy sahilinde doğal sit alanı içinde bulunan 700'e yakın çardak, Aksu Belediyesi tarafından yıkıldı. Vatandaşlar, yıllardır kullandıkları çardakların yıkılmasına çeşitli duygularla yaklaşırken, hurdacılar yıkım sonrası geride kalan malzemeleri toplamak için harekete geçti.

28.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:38
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Antalya'nın Kumköy sahilinde doğal sit alanı içerisinde yer alan 700'e yakın çardak, Aksu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yıkıldı. Çardaklardan geriye kalan malzemeleri bölge sakinleri toplarken, hurdacılar da bu materyalleri satın almak için harekete geçti.

Kumköy sahilinde doğal sit alanı içerisinde bulunan 700'e yakın çardak, Aksu Belediyesi tarafından yapılan operasyonla yıkıldı. Çardaklardan geriye kalan malzemeleri bölge sakinleri toplarken, hurdacılar da geriye kalan malzemeleri satın almak için harekete geçti. 52 yıldır yazlarını Kumköy'de geçiren Sezgin Gökalp, "Zenginlerin yaylası dağ köylerinde katlı güzel yerlerde derler ya bizim yaylamız da burasıydı. Yazlık keyfimizi mahvettiler" şeklinde sitemde bulunurken, yaklaşık 4 yıldır bölgede konaklayan Mustafa Tabel adlı vatandaş ise, "Buradan taşındıktan sonra burası çok atıl bir duruma geliyordu. O çirkinliği de Antalya gibi bir yerde görmek hoş değil" diyerek yıkım işlemlerine hak verdi.

Vatandaşların çardaklarla vedası

Kumköy'de çardakta kalan vatandaşlar, yıllardır yaz mevsimini geçirdikleri çardaklarının yıkılmasına karışık duygularla yaklaşıyor. Yaklaşık dört yıldır Kumköy sahilinde çardağında yaşayan Mustafa Tabel, yıkım sürecini şöyle anlattı:

"Burası bizim babamızın yeri değildi, bir gün yıkılacağını biliyorduk. Yazları güzel bir ortamımız vardı ama temizlik açısından sorunluydu. Biz yaz mevsiminin bitişinin ardından buradan taşındıktan sonra burası çok atıl bir duruma geliyordu. O çirkinliği de Antalya gibi bir yerde görmek hoş değil. Belediyenin yıkım kararı haklıydı, ama yine de buradaki emeğimizi bırakmak istemedik. Şimdi geriye kalan parçaları kışlık yakacak olarak topluyoruz."

52 yıllık gelenek sona erdi

Bölgenin yerlilerinden Sezgin Gökalp, Kumköy sahilinde çocukluğundan beri yaz aylarını geçirdiğini belirterek üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi:

"Boztepe köyündenim, 59 yaşındayım, 7 yaşından beri 52 yıldır geliyoruz. Zenginlerin yaylası dağ köylerinde katlı güzel yerlerde derler ya bizim yaylamız da burasıydı. Caretta caretta yuvalarına zarar vermedik, aksine sabahın erken saatlerinde kargaları kovalamaya kalkardık ancak karar hep bizi vuruyor. Yazlık keyfimizi mahvettiler, garibanların burada dinlenme şansı ellerinden alındı."

Hurdacılar sahilde malzeme topladı

Yıkımın ardından sahilde kalan malzemeler ise hurdacılar tarafından değerlendiriliyor. Erol Gümüşsoy adlı hurdacı, bölgede gerçekleşen yıkımın ardından hurda sahiplerinden malzeme satın aldıklarını belirtti. Gümüşsoy, "Serik'ten geldik, yıkım olduğunu duyduk. Malzemeleri sahiplerinden para karşılığı alıyoruz. Böylece hem onlar bir şey kazanıyor hem de biz malzemeleri değerlendiriyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumköy Sahili'nde 700 Çardak Yıkıldı - Son Dakika

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