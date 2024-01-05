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Kumluca Belediyesi, 493 çiftin dünya evine ilk adım attığı nikah törenlerini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kumluca Belediyesi, 493 çiftin dünya evine ilk adım attığı nikah törenlerini gerçekleştirdi

Kumluca Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuran 493 çiftin nikahları, Kumluca Belediyesi evlendirme memurları tarafından kıyıldı. Başkan Köleoğlu, çiftlere mutlu bir yuvada yaşayacakları aile saadetinin ömür boyu süreceği temennisinde bulundu.

Kumluca Belediyesi, 493 çiftin dünya evine ilk adım attığı nikah törenlerini gerçekleştirdi
05.01.2024 - 15:20,  Güncelleme: 15:23
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Kumluca Belediyesi, 2023 yılında evlilik kararı alan 493 çiftin dünya evine ilk adım attıkları nikah törenlerini gerçekleştirdi.

Kumluca Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvurarak evlilik kararı alan 493 çiftin nikahları, Kumluca Belediyesi evlendirme memurları tarafından kıyıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da birçok çiftin nikah merasimlerini gerçekleştirerek, çiftlere mutlu bir yuvada yaşayacakları aile saadetinin ömür boyu süreceği mutlu bir yuva temennisinde bulunarak çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Köleoğlu, "Mutlu yuvalarını kurmak için Belediyemize başvuru yapan ve nikah merasimlerini gerçekleştirdiğimiz tüm çiftlerimizin aile saadetlerinin ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde Büyük Aile kavramına çok önem veriyoruz. Bu sebeple aile olmak kuşkusuz hepimiz için çok kıymetli. Çiftlerimizin bu mutlu anlarına şahitlik etmek ve mutluluklarına ortak olmak çok güzel bir duygu" dedi.

Kaynak: ANKA
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