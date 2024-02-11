Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası\'nda kazananlar belli oldu

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Kumluca Belediyesi'nin kuruluşunun 70. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın üçüncülük ve final maçları oynandı.

Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Uzman Sera Yeşilhisarspor ve Dap İletişim/Foto Engin arasında gerçekleşen üçüncülük maçında 2-1'lik skorla kazanan takım Dap İletişim/Foto Engin oldu. Antbey Elektrik ve Mci Fresh Ekonomik Tarım arasında oynanan final maçının kazananı ise 1-0'lık skorla Antbey Elektrik oldu. Toplam 30 takımın katıldığı turnuvanın finali Arena Halı Saha'da yapıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"Kumluca'mızda Batı Antalya'mızın en büyük Halı Saha Turnuvas'ını gerçekleştiriyoruz. Kumluca Belediyemizin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutluyoruz. Dolayısıyla Batı Antalya'mızda halı sahada maç oynamak isteyen bütün gençlerimizle beraber takımlarımızı kurduk. Turnuvamızda bugüne kadar 30 takımımız mücadele etti. Bugün üçüncülük ve fnal maçlarımızı gerçekleştirdik. Kazanan takımlarımıza başarılar diliyorum. Dostluk kazandı. Kumluca'mızı sporda da marka kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Katılan tüm takımlarımıza çok teşekkür ediyorum."