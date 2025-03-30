Kumluca'da 150 Yıllık Şeker Dağıtma Geleneği - Son Dakika
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Kumluca'da 150 Yıllık Şeker Dağıtma Geleneği

Kumluca\'da 150 Yıllık Şeker Dağıtma Geleneği

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda çocuklara şeker dağıtma geleneği sürdürülüyor.

30.03.2025 17:09
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Antalya'nın Kumluca ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde Ramazan Bayramı, 150 yıllık şeker dağıtma geleneğiyle kutlanıyor. Bayram namazı sonrası cami avlusunda toplanan mahalleli, kilim üstüne döktükleri şekerleri çocuklara eşit şekilde dağıtarak geçmişten bugüne uzanan örnek bir dayanışmayı yaşatıyor.

Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde Ramazan Bayramı sabahları 150 yıllık olduğu söylenen geleneksel bir şeker dağıtma töreniyle karşılanıyor. Bayram namazının ardından cami bahçesinde bir araya gelen mahalle halkı, kilim üzerinde biriktirdikleri şekerleri çocuklara dağıtarak bayram sevincini paylaşıyor.

Yörede, Kumluca'nın Belen ve Adrasan mahallelerinde "Amin" adıyla bilinen bu gelenek, Ortaköy'de çocuklara şeker dağıtımı şeklinde yaşatılıyor. Bayram namazını kılan mahalle sakinleri, namazın ardından cami bahçesinde topluca bayramlaşıyor. Daha sonra, mahalleye gelen seyyar marketlerden alınan şekerler bir kilimin üzerine dökülüyor.

Cami bahçesinde halka oluşturarak toplanan çocuklar, Cami İmam Hatibi Bekir Ceylan'ın duasına hep birlikte "Amin" diyerek eşlik ediyor. Duanın ardından kilimin üzerinde biriken şekerler, mahalledeki gençler tarafından küçük ölçeklerle eşit şekilde çocuklara dağıtılıyor.

"Her çocuğun şeker yiyebilmesi için başlatılmış bu gelenek"

Geleneğin geçmişi tam olarak bilinmese de, mahalle büyükleri yaklaşık 150 yıldır sürdüğünü ifade ediyor. Mahalle sakinlerinden Kemal Dalmaz, çocukluk hatıralarını şöyle aktardı:

"O zamanlar bugünkü gibi çeşitli şekerler yoktu. İçi leblebili şekerlemeler, kaba şeker dediğimiz akide şekerleri olurdu. İsmi üzerinde, bu bayram şeker bayramı."

Eski imam İsmail Orhantekin ise 20 yıl görev yaptığı camide bu geleneği yaşattığını belirterek şunları söyledi:

"Büyüklerimiz bunun 150 yıllık bir gelenek olduğunu söylüyor. Ben de görev sürem boyunca sürdürdüm. Hocalarımız ve köylülerimizle birlikte bu güzel geleneğin yaşatılmaya devam edeceğine inanıyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumluca'da 150 Yıllık Şeker Dağıtma Geleneği - Son Dakika

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