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Kumluca'da Domates Temalı Yemek Yarışması Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kumluca'nın sağlıklı domatesleriyle hazırlanan 'domates' temalı yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya 18 yarışmacı katıldı ve dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

Kumluca\'da Domates Temalı Yemek Yarışması Düzenlendi
14.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:07
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca'nın sağlıklı domatesleriyle hazırlanan 'domates' temalı yemek yarışması düzenlendi.

Kumluca Expo Kumluca Domates İhtisas Fuarının ikinci gününde, Kumluca Toptancı Halinde gerçekleşen deneyimli aşçı Emine Beder, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretmeni Birgül Çitil Şimşek ve Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun eşi Nurgül Köleoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Kumluca'nın sağlıklı domatesleriyle hazırlanan 'domates' temalı yemek yarışması düzenlendi.

"Oluşturucu Fikirler Sizden Ödül Bizden" sloganıyla gerçekleştirilen yemek yarışmasına 18 yarışmacı katıldı. Yarışmaya katılan Fatma Uysal biber teknesinde domates, Zehra Durakoğlu First Lady'nin menemeni, Dudu Dalmaz domates dolması, Ülkü Acar domates dolması, Ferruh Sarıkayalı beybi domates dolması, Neriman Altıntaş domatesli bamya, Birgül Ulutaş yöresel domatesli ince patlıcan, Selman Akkaya domates öldürmesi, Hatice Öncel civge, Sefer Pakyürek lokmalık dolma, Beyza Özdemir domatesli meze, Mehmet Akif Otluoğlu fokaçyo, Güneş İpek civge, Zeynep Aka domates mücveri, Yağmur İpek domates dolması, Fatma Sarıkayalı siyah domates reçeli, Görkem Sarıkayalı kırmızı domates reçeli, Talha Akbulut pizza yemekleriyle jürinin beğenisini kazandılar.

Domates temalı, yemek yarışmasına kırmızı domates reçeli yemeğiyle katılan Görkem Sarıkayalı, birinci, biber teknesinde domates yemeğiyle katılan Fatma Uysal ikinci, Fokaçyo yemeğiyle katılan Mehmet Akif Otluoğlu üçüncü oldu. Lokmalık domates yemeğiyle katılan Sefer Pakyürek mansiyon ödülüne domates mücveri yemeğiyle katılan Zeynep Aka Jüri özel ödülüne layık görüldüler.

Dereceye giren yarışmacılara birincilik ödülü olarak 12 adet organik gübre ve 3 adet "kumpati" kedi köpek maması, ikincilik ödülü olarak 6 adet organik gübre ve 3 adet "kumpati" köpek maması, üçüncülük ödülü olarak 4 adet organik gübre ve 3 adet "kumpati" köpek maması hediyeleri takdim edildi.

Nurgül Köleoğlu tarafından jüri üyelerine günün anısına plaket takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kumluca'da Domates Temalı Yemek Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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