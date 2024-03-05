Kumluca'da Hortum Felaketi: Çok Sayıda Yaralı ve Zarar - Son Dakika
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Kumluca'da Hortum Felaketi: Çok Sayıda Yaralı ve Zarar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan hortumda çok sayıda kişi yaralandı, ev, iş yeri, araç ve seralar zarar gördü. Belediye ekipleri hızla müdahale ediyor.

05.03.2024 21:38  Güncelleme: 22:45
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan hortumda çok sayıda kişi yaralandı, ev, iş yeri, araç ve seralar zarar gördü.

Kumluca'da saat 17.50'de meydana gelen hortum, Temel Eğitim, Merkez, Eski Cami, Yeni Mahalle, Göksu ve Toptaş mahalleleri başta olmak üzere ilçenin pek çok noktasında tahribata sebep oldu. Hortum, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu, araçları devirdi, seraları yıktı. Belediye Hizmet Binası da hortumda zarar gördü.

Yaşanan olumsuzluklar üzerine belediye ekipleri, zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı.

BAŞKAN KÖLEOĞLU, ACİL OLARAK HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

Başkan Köleoğlu, hortum felaketini, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım programı sırasında öğrendi ve toplantıyı hemen bitirip hortumdan zarar gören bölgelere ekiplerle birlikte müdahale etmek için harekete geçti.

Başkan Köleoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Üzgünüz, yine Kumluca'mız bir doğal afetle hortumla karşı karşıya. Akdeniz'den çıkan hortum Kumluca merkeze geldi. Belediye binamızın yanındayız. Araçların üzerine çatılar düştü. Merkez Mahallemizden Belediyemizden, Temel Eğitim Mahallemizden kadememize kadar ilerleyen bir hortumla karşı karşıyayız. Hortumun mesafesi çok uzun, yaralılarımız var, maddi hasarlarımız var. Tüm zararların tespiti yapılıyor. Sağlık ekiplerimiz ve belediyemizin Fen İşleri birimi ihtiyaç olan bölgelere sevk halinde. Son durum, bir can kaybının olmadığı ama yaralıların olduğu yönünde.  Devletimizin bütün kurumlarıyla iletişime geçip hasar tespitlerimizi gerçekleştireceğiz. Can kaybının olmaması için dua ediyoruz. Tüm Kumluca'mıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz teyakkuz halinde bekliyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kumluca'da Hortum Felaketi: Çok Sayıda Yaralı ve Zarar - Son Dakika

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