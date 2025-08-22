Kur'an Kursu Öğrencileri Doğada Eğlendi - Son Dakika
Kur'an Kursu Öğrencileri Doğada Eğlendi

Kur\'an Kursu Öğrencileri Doğada Eğlendi
22.08.2025 09:24  Güncelleme: 09:26
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Karacaören Mahallesi Kur'an Kursu öğrencileri, Bozdoğan Belediyesi Adnan Menderes Piknik Alanı'nda düzenlenen gezi ile eğlenceli bir gün geçirerek, doğada öğrenme fırsatı buldular.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Kur'an Kursu öğrencileri, gerçekleştirilen geziyle gönüllerince eğlendi.

Yenipazar'ın Karacaören Mahallesi Kur'an Kursu öğrencileri, Bozdoğan Belediyesi Adnan Menderes Piknik Alanı'nda düzenlenen geziyle hem eğlendi hem de doğada öğrenme fırsatı buldu. Mahalle muhtarı Mustafa Kıroğlan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte minikler, doğanın içinde çeşitli etkinliklere katılırken, unutulmaz bir gün yaşadı. Voleybol oynayarak bir yandan spor yapan minikler, bir yandan da sıcak havalarda Akçay nehrinde serinleme fırsatı buldu. Etkinlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektiren miniklerin eğlenceli anları da objektiflere yansıdı.

Etkinlik ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür eden Karacaören Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıroğlan; "Bugün Karacaören Mahallesi Kur'an Kursu öğrencilerimiz ile birlikte Bozdoğan Belediyesi Adnan Menderes Piknik Alanına gittik. Çocuklarımız eğlenerek güzel vakit geçirdiler. Doğada çeşitli etkinliklerle öğrenmelerini sağladık. Gezimizde İlçe Müftümüz Mehmet Emin Avcı bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ederiz. Programda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

