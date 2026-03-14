Kur'an Kursu Öğrencilerinden Filistin'e Destek
Kur'an Kursu Öğrencilerinden Filistin'e Destek

14.03.2026 10:49
Bilecik'te Kur'an Kursu öğrencileri, Filistin'e yardım bağışında bulundu ve tablo hediye etti.

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi Kur'an Kursu öğrencileri, Filistin'e destek oldu.

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Filistin'e destek olmak amacıyla topladıkları yardım bağışlarını Bilecik İl Müftülüğü makamında Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'e teslim etti. Öğrencilerin topladığı bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi adına Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından teslim alındı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından Diyanet Gençlik Merkezi'nde ebru sanatıyla hazırlanan bir tablo da Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'e hediye edildi. Programa Bilecik İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve Bilecik İl Müftülüğü Vaizi Kudret Koçyiğit de katıldı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek konuşmasında, "Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini gözetmek, mazlumların yanında olmak dinimizin en güzel öğütlerindendir. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Filistinli kardeşlerimiz için gösterdiğiniz bu örnek ve düşünceli davranıştan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığınız bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Filistin, Bilecik, Hediye, Yerel, Son Dakika

