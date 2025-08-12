Kur\'an Kursu Öğrencilerine Belge Takdimi

Aydın'ın Söke ilçesinde Kur'an kursu eğitimlerini tamamlayarak Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler için belge takdim töreni düzenlendi.

Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, ilçede faaliyet gösteren merkez Kur'an kursunu ziyaret etti. Kurs öğreticilerinden eğitim süreci hakkında bilgi alan Müftü Taner, Kur'an-ı Kerim'e geçen gençleri tebrik etti. Konuşmasında Kur'an'ı öğrenmenin ve hayat boyu rehber edinmenin önemine değinen Müftü Taner, "Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için değil, aynı zamanda yaşamak için gönderilmiş yüce bir kitaptır. Sizlerin bu yolda gösterdiğiniz gayret de takdire şayandır" ifadelerini kullandı. Kur'an'a geçen öğrencilere belgeleri tek tek takdim eden Müftü Taner, başarılarının devamını diledi. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve öğrencilere çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi. - AYDIN