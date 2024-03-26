Kur'an kursu öğreticileri öğrencilere iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Kur'an kursu öğreticileri öğrencilere iftar programı düzenledi

Kur\'an kursu öğreticileri öğrencilere iftar programı düzenledi

Kur'an kursu öğreticileri tarafından organize edilen iftar programında, Kur'an kursu öğrencileri ve üniversite öğrencileri bir araya geldi. Programlar çerçevesinde farklı mahallelerdeki odalarda iftar sofraları kuruldu ve öğrenciler birbirleriyle kaynaşarak keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, Danişment Kız Kur'an Kursunda düzenlenen iftar programında öğrencilere merhum Ayşe Hümeyra Ökten'in hayatından kesitler anlatıldı.

26.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Kur'an kursu öğreticilerinin organizasyonu ile Kur'an kursu öğrencileri ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı organize edildi.

Programlar çerçevesinde, Esentepe Mahalle Odasında Kur'an Kursu Öğreticisi Meryem Akbaş, Karasal Camii Mahalle Odasında Mürüvvet Kıraç, İman Evleri İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunda Vildan Demir, üniversite öğrencileri ve Kur'an kursu öğrencilerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Danişment Kız Kur'an Kursunda düzenlenen iftar programından sonra Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın öğrencilere merhum Ayşe Hümeyra Ökten'in hayatından kesitler anlattı.

Birbirileriyle kaynaşan öğrenciler, bol bol sohbet edip, keyifli vakit geçirdiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Hümeyra, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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