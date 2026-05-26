Kurban Bayramı Arifesinde Pazar Yoğunluğu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kurban Bayramı arifesinin Salı gününe denk gelmesi, tarihi Salı Pazarı'nda hareketliliği artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara akın eden vatandaşlar, bayram sofralarını hazırlamak için sebze ve meyve alışverişi yaptı.

Bayram öncesi arife gününü alış veriş yaparak değerlendiren vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle taze meyve ve sebze ürünlerine ilgi gösteren vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için tezgahlar arasında uzun süre gezdi. Yaşanan yoğunluk pazarcı esnafının da yüzünü güldürdü. Gün boyu süren hareketlilik nedeniyle satışlardan memnun kalan esnaf, adeta erken bayram yaptı. Öte yandan pazarın gün boyu yoğunluğunu koruması beklenirken, bayram arifesi hareketliliğinin akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. - AYDIN