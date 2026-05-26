Kurban Bayramı İçin Baklava Hazırlıkları Başladı

Kurban Bayramı öncesi Ağrı'da evlerde baklava hazırlığı başladı. Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan ev baklavası için vatandaşlar mutfaklarda yoğun mesai yaptı. Açılan ince yufkalar, tereyağı ve cevizle buluşturularak tepsi tepsi baklavalar hazırlandı.

Nesilden nesile aktarılan geleneklerden biri olan ev baklavası, bayram ziyaretlerinin de en önemli ikramları arasında yer alıyor. Özenle dilimlenen baklavalar, pişirilmek üzere fırınlara gönderildi. - AĞRI