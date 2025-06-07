Kurban Bayramı\'nda 73 Acemi Kasap Yaralandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' acil servisin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Niğde Belediyesi tarafından önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen bazı vatandaşlar ile kasaplar, kesim sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan 73 acemi kasap, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Çoğu ayakta tedavi edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - NİĞDE