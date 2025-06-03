Kurban Bayramı'nda Kaçak Et Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda Kaçak Et Denetimleri Artıyor

Kurban Bayramı\'nda Kaçak Et Denetimleri Artıyor
03.06.2025 10:49
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Konya'da Kurban Bayramı'nda kaçak et çekimine karşı özel denetim ekipleri oluşturuldu.

Kurban Bayramı'nda hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kaçak et çekimlerine karşı önlemler artırılıyor. Halk sağlığının korunması amacıyla

Konya'da her ilçede özel denetim ekipleri oluşturularak bayram süresince kasaplar haricinde et çekimine müsaade edilmeyecek. Kasaplar da bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren vatandaşların hizmetinde olacak.

Alınacak tedbirlerle ilgili düzenlenen toplantıya Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KONESOB) Muharrem Karabacak, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İl Ticaret Müdürü Mustafa Çağlayan, Meram İlçe Tarım Müdürü İlhan Kartal, Karatay İlçe Tarım Müdürü Erdem Gezgin, Selçuklu İlçe Tarım Müdürü Tahir Külahcı, Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürü Osman Yaltı, Meram Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Dinçalp, Karatay Zabıta Müdürü Zeki Gökmenoğlu, Selçuklu Zabıta Müdürü Ahmet Atalay ve Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu katıldı.

Toplantıda, Kurban Bayramı boyunca hijyenik olmayan şartlarda kaçak et çekenlerin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındı. Alınan kararlara göre, her ilçede özel ekip kurulacak ve bu ekipler bayram boyunca denetim yaparak uygunsuz ve hijyen olmayan yerlerde kaçak et çekenlere müsaade etmeyecek. Ekipler gelen tüm ihbarları titizlikle denetleyecek. Kasaplar ise, vatandaşın mağdur olmaması için bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren vatandaşın hizmetinde olacak. Et çekim ücreti 15 TL olacak ve tüm kasaplar ücret tarifesini iş yerinde görünür yerde asacak.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Mahalle aralarında, sokak ortasında kurulan seyyar et çekim makineleri temizlik ve soğutma kriterlerinden uzak olduğu için etlerin bozulmasına neden olmakta ve birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir" dedi. Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişilerce, sağlık ve hijyen şartları hiçe sayılarak et çekimi yapılmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Başkan Karabacak, bu bayramda kaçak et çekimi yapanlara karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Karabacak, vatandaşları da et çekiminde bakımı ve temizliği sürekli yapılan denetlemelere tabi kasapları tercih etmeleri konusunda uyardı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Kaçak Et Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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