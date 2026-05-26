Çilimli\'de bayramda şehitlik ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde, Kaymakam Furkan Alpay, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma, emniyet ve müftülük yetkilileriyle birlikte şehitliği ziyaret ederek kahraman şehitleri dualarla andı.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, jandarma, emniyet ve müftülük yetkilileriyle birlikte Kurban Bayramı münasebetiyle şehitlik ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler kabirleri başında dualarla yad edildi.

Programda, aziz şehitler için dualar edilirken, Başkan Yılmaz Yıldız "Aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE