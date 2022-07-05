Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor

05.07.2022 12:03

Kurban Bayramı öncesinde hayvan satışları sürüyor. Kocaeli'de satılan ve en ağır küçükbaş hayvanlardan biri olan Pablo isimli koça, 8 bin TL fiyat biçildi.

Hayvan pazarının gözdesi 3 yaşındaki Merinos ırkı koç için satış rakamı 8 bin TL olarak belirlendi. Pablo'nun sahibi Sezgin Akyıldız, "Tablo gibi, resim gibi güzel bir hayvan olduğu için adını Pablo Picasso'dan esinlendik" dedi.

"ŞU ANDA 130 KİLO İLE REKOR ONDA"

Akyıldız, "İzmit Gündoğdu'da kendi yetiştiriciliğimizi yapıyoruz. Pablo, 3 yaşında ve 130 kilogram geliyor. Merinos ırkı bir koç. Kendi damızlığımızdı, daha önce damızlık olarak kuzularını aldık. Bu sene de kurbana çıkardık. Nasipse inşallah kurbanlık için satacağız. Şu anda rekor 130 kiloyla Pablo'da. Pablo yakışıklı, görüntüsü güzel bir koç olduğu için Pablo Picasso'dan esinlendik ve ismini öyle koyduk. Nasipse, kurbana alıcısını bekliyor. Fiyatlarımız 2 bin 500 TL'den başlıyor, Pablo'ya da 8 bin TL diyoruz. Bir miktar pazarlık payımız da var" ifadelerini kullandı.

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İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı İZMİT KÖRFEZİ YOSUNLARLA KAPLANDI İZMİT KÖRFEZİ YOSUNLARLA KAPLANDI
Kaynak: İHA

Merinos, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor - Son Dakika
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