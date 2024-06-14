Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığına dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığına dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığı ile ilgili uyarıda bulundu. Uzm. Dr. Davarcı, kurban kesecek veya et ile uzun süre çalışacak kişilerin hayvanlardan kendilerine bulaşabilecek 'Orf' hastalığına karşı dikkatli olmalarını istedi. 'Orf' hastalığı, hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır ve kurban bayramında özellikle kasaplarda ve et ile uzun süre uğraşan kişilerde görülebilir. Hastalığın belirtileri arasında ellerde su toplaması, nodül şeklinde kabarma ve lezyonlar yer alır. Uzmanlar, bu hastalığın bakteriyel enfeksiyonlardan korunmak için önlem alınması gerektiğini ve belirtilerin görüldüğü durumlarda hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

14.06.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığı ile ilgili uyarıda bulundu. Uzm. Dr. Davarcı, kurban kesecek veya et ile uzun süre çalışacak kişilerin hayvanlardan kendilerine bulaşabilecek 'Orf' hastalığına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, hayvancılıkla uğraşan kişiler ve kasaplarda meslek hastalığı olarak görülen 'Orf' hastalığının, Kurban bayramlarında acemi kasaplarda da görülebileceğini açıklayarak vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri paylaştı.

"Hayvandan insana bulaşır"

Kurban bayramında küçükbaş hayvan temasından sonra özellikle kasaplarda ya da et ile uzun süre uğraşan insanların ellerinin su topladığını ve nodül şeklinde kabararak lezyon şekline geldiğini ifade eden Uzman Dr. Davarcı, "Bu hastalık hayvandan insana bulaşır. Bulaştıktan yaklaşık bir hafta sonra lezyonlar görülmeye başlar. Şarbon tanısı çok önemli. Başta sivilce gibi lezyon çıkmaya başlar ve daha sonra git gide içi su dolu bir kabarcık ve sert bir nodül şekline dönüşür. Kişiden kişiye bu lezyonlar bulaşmaz. Özellikle ete temas edildiği zaman bulaşır" dedi.

"Hayvanla temas eden bıçaklar insana virüs bulaştırabilir"

Özellikle hayvan için kullanılan bıçakların deriye temasıyla ufak sıyrıklarda kesi olmasa bile hayvandan virüsün insana bulaşabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Davarcı, "Bu hastalığın kalıcı bir zararı yoktur. Genellikle hiçbir tedavi yapılmasa bile 6- 7 hafta içinde kendi kendine iyileşebilir. Burada şarbon ile ayrımının yapılması, hatta gerek olması durumunda laboratuvar testlerinin ve doğru yara bakımının yapılması hastanın iyileşmesi için önemli bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

"Bu hastalık göz ardı ediliyor"

Lezyonların bakteriyel enfeksiyonlardan korunarak ikinci bir enfeksiyon olmasına karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Davarcı, "Her bayramda çok sayıda insan bu şikayetle geliyor. Normalde bu hastalık çoğu kişi tarafından bilinmiyor ve göz ardı ediliyor. Mutlaka bu belirtilerin görüldüğü kişiler, sağlıklarını ihmal etmeden hekimlerine başvursunlar" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığına dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:35:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığına dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement