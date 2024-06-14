Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığına dikkat

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, Kurban Bayramı öncesinde 'Orf' hastalığı ile ilgili uyarıda bulundu. Uzm. Dr. Davarcı, kurban kesecek veya et ile uzun süre çalışacak kişilerin hayvanlardan kendilerine bulaşabilecek 'Orf' hastalığına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, hayvancılıkla uğraşan kişiler ve kasaplarda meslek hastalığı olarak görülen 'Orf' hastalığının, Kurban bayramlarında acemi kasaplarda da görülebileceğini açıklayarak vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri paylaştı.

"Hayvandan insana bulaşır"

Kurban bayramında küçükbaş hayvan temasından sonra özellikle kasaplarda ya da et ile uzun süre uğraşan insanların ellerinin su topladığını ve nodül şeklinde kabararak lezyon şekline geldiğini ifade eden Uzman Dr. Davarcı, "Bu hastalık hayvandan insana bulaşır. Bulaştıktan yaklaşık bir hafta sonra lezyonlar görülmeye başlar. Şarbon tanısı çok önemli. Başta sivilce gibi lezyon çıkmaya başlar ve daha sonra git gide içi su dolu bir kabarcık ve sert bir nodül şekline dönüşür. Kişiden kişiye bu lezyonlar bulaşmaz. Özellikle ete temas edildiği zaman bulaşır" dedi.

"Hayvanla temas eden bıçaklar insana virüs bulaştırabilir"

Özellikle hayvan için kullanılan bıçakların deriye temasıyla ufak sıyrıklarda kesi olmasa bile hayvandan virüsün insana bulaşabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Davarcı, "Bu hastalığın kalıcı bir zararı yoktur. Genellikle hiçbir tedavi yapılmasa bile 6- 7 hafta içinde kendi kendine iyileşebilir. Burada şarbon ile ayrımının yapılması, hatta gerek olması durumunda laboratuvar testlerinin ve doğru yara bakımının yapılması hastanın iyileşmesi için önemli bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

"Bu hastalık göz ardı ediliyor"

Lezyonların bakteriyel enfeksiyonlardan korunarak ikinci bir enfeksiyon olmasına karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Davarcı, "Her bayramda çok sayıda insan bu şikayetle geliyor. Normalde bu hastalık çoğu kişi tarafından bilinmiyor ve göz ardı ediliyor. Mutlaka bu belirtilerin görüldüğü kişiler, sağlıklarını ihmal etmeden hekimlerine başvursunlar" şeklinde konuştu. - ANTALYA