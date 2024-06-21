Kurban Bayramı Tatilinde Kıyıköy'de Yoğunluk Azaldı - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatilinde Kıyıköy'de Yoğunluk Azaldı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesine gelen tatilciler, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte köyden ayrılmaya başladı. İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen tatilcilerin tercih ettiği Kıyıköy plajları, bayram tatilinin bitmesi ve hava şartlarının kötüleşmesiyle boşaldı. Tatilcilerin dönüşüyle birlikte yollarda uzun trafik kuyrukları oluştu. Beldenin sakinleri ise yoğunluğun düştüğünü belirtti ve hafta sonu yeniden yoğunluk yaşanacağını söyledi.

21.06.2024 14:48
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Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesine gelen tatilciler, bayram tatilinin bitmesiyle beraber köyden ayrılmaya başladı.

Kurban Bayramı tatili için Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarını tercih eden tatilciler, soluğu Vize ilçesi Kıyıköy beldesi plajlarında aldı. Kurban Bayramı'nın ilk günlerinden itibaren yoğunluğunu koruyan sahiller, 21 Haziran Cuma günü hava şartlarının da kötüleşmesi ve bayram tatilinin bitmesiyle boşaldı. İstanbul ve Tekirdağ'dan yoğun olarak bölgeye gelen vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte yollarda uzun trafik kuyrukları oluştu.

"Marketlerde çekirdekten başka bir şey kalmadı"

Bayram tatili sonrası yoğunluğun düştüğünü ifade eden belde sakinlerinden Bektaş Taş, "Tatilciler, büyükşehirlere yakın olduğu için ve sularımız temiz olduğundan dolayı Kıyıköy'ü tercih ediyor. İstanbul'a ve Tekirdağ'a yakın olduğundan dolayı oradaki yoğunluk buraya geliyor. Buraya bir kere gelen memnun kaldığı için yine geliyor. Marketlerde bayram tatili nedeniyle çekirdekten başka hiçbir şey kalmadı. Buraya gelen tatilciler yoğunluktan dolayı deniz kenarlarında yer bulamayabiliyor. Beldemizi alışveriş için kullananlar bir sıkıntı yaşamıyor. Ama sahillerimiz yeteri kadar doluydu. Yine de kimse mağdur olmadı, herkes rahatça tatilini yaptı. Bayram tatilinin bitmesiyle beraber yoğunluk düştü. Ama hafta sonu yine yoğunluk yaşanacak" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Tatilinde Kıyıköy'de Yoğunluk Azaldı - Son Dakika

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