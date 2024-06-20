Kurban Bayramı Tatilinde Mevlana Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Kurban Bayramı tatilinde Mevlana Müzesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Mevlana Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bayram tatilinde Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler Mevlana Müzesini gezdi. Misafirler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua ederken müze içerisindeki yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Manisa'dan ailesi ile birlikte bayram tatili için Konya'ya gelen Murat Yusuf Koç, "Mevlana Müzesini çok sevdim ve herkese gezmelerini tavsiye ediyorum. Bayram tatili olduğu için herkes ziyaret etmek istiyor" dedi

Konya'ya İzmir'den gelen Nurettin Şeker, "Mevlana Müzesini ziyaret etmek için Konya'ya geldik. Daha öncesinde hiç gelmedik, çok güzel buldum" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'tan Konya'ya gelerek Mevlana Müzesini ziyaret eden Şemsettin Kaval da, "Çok güzel ve hoş buldum burayı. İçimiz ferahladı. Herkesin tercih etmesi gereken bir yer" diye konuştu. - KONYA