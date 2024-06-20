Kurban Bayramı Tatilinde Mevlana Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı Tatilinde Mevlana Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

Konya'da bulunan Mevlana Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Ziyaretçiler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua ederken müze içerisindeki diğer alanları da gezip bilgi aldı. Tatil için Konya'ya gelen turistler, Mevlana Müzesini çok beğendiklerini ve herkese ziyaret etmelerini tavsiye ettiklerini belirtti.

20.06.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Mevlana Müzesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Mevlana Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bayram tatilinde Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler Mevlana Müzesini gezdi. Misafirler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua ederken müze içerisindeki yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Manisa'dan ailesi ile birlikte bayram tatili için Konya'ya gelen Murat Yusuf Koç, "Mevlana Müzesini çok sevdim ve herkese gezmelerini tavsiye ediyorum. Bayram tatili olduğu için herkes ziyaret etmek istiyor" dedi

Konya'ya İzmir'den gelen Nurettin Şeker, "Mevlana Müzesini ziyaret etmek için Konya'ya geldik. Daha öncesinde hiç gelmedik, çok güzel buldum" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'tan Konya'ya gelerek Mevlana Müzesini ziyaret eden Şemsettin Kaval da, "Çok güzel ve hoş buldum burayı. İçimiz ferahladı. Herkesin tercih etmesi gereken bir yer" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Mevlana, Tatil, Konya, Kültür, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Tatilinde Mevlana Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatilinde Mevlana Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement