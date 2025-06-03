Kurban Bayramı ve Çocuklar: Psikologun Değerlendirmesi - Son Dakika
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Kurban Bayramı ve Çocuklar: Psikologun Değerlendirmesi

Kurban Bayramı ve Çocuklar: Psikologun Değerlendirmesi
03.06.2025 10:24
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Psikolog Beyza Sürmen, Kurban Bayramı'nın çocuklar üzerindeki sosyal ve duygusal etkilerini ele aldı.

Psikolog Beyza Sürmen; Kurban Bayramı'nın çocuklar üzerindeki etkilerini ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Bayramın; çocukların hem sosyal hem de duygusal gelişimi açısından pek çok fırsat sunduğunu belirten Sürmen, aynı zamanda bu dönemin bazı çocuklar için kafa karıştırıcı ve duygusal açıdan zorlayıcı olabileceğini vurguladı.

Bayram sabahı yaşanan tatlı bir heyecan, yeni kıyafetler, harçlıklar ve gelen misafirler çocukların yüzünü güldürürken; kurban kesimi gibi sahnelerin çocukların iç dünyasında farklı duygulara yol açabileceğini söyleyen Psikolog Beyza Sürmen; "Özellikle küçük yaştaki çocuklar hayvanların kesilmesini izlediklerinde korku, üzüntü ve kafa karışıklığı yaşayabilirler. Bu durum onların hayvanlara yönelik sevgi duygularıyla çelişebilir ve zihinsel bir çatışmaya neden olabilir" dedi. Çocukların bayram sürecinde yaşadığı duyguların görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizen Sürmen; 'Kurban nedir, neden kesilir?' gibi sorulara yaşa uygun açıklamalar yapılmasının önemine dikkat çekti. Sürmen, "Aileler sadece dini ritüeli değil, paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma gibi değerleri de anlatmalı. Bu açıklamalar, çocukların anlam arayışına katkı sunar ve kaygılarını azaltır" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın çocuklara empati, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri öğretmek açısından da önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Psikolog Sürmen; "Büyüklerle kurulan ilişkiler, kalabalık sofralar, bayram ziyaretleri ve hediyeleşmeler çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler. Ayrıca çocukların geleneksel davranışları gözlemleyip taklit etmeleri, kimlik gelişimi açısından da oldukça kıymetlidir" diye konuştu.

Kurban kesimi görüntülerine dikkat

Psikolog Sürmen; özellikle kurban kesiminin çocuklara izletilmemesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu: "Eğer çocuk bu sürece tanıklık ettiyse, sonrasında onunla duyguları hakkında konuşmak ve ne hissettiğini anlamaya çalışmak gerekir. Bu yaklaşım çocuğun duygusal olarak rahatlamasına yardımcı olur."

Son olarak, bayramların çocuklar için hem geleneklerin hem de sevgi, şefkat ve anlamlı bağların iç içe geçtiği özel hatıralara dönüşebileceğini belirten Psikolog Beyza Sürmen; aileleri çocukları gözlemlemeye, sorularına kulak vermeye ve onlara güvenli bir duygusal alan sunmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı ve Çocuklar: Psikologun Değerlendirmesi - Son Dakika

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