Kurban Pazarı Yoğunluğu Bekleniyor

Konya'da kurban satıcıları, bayram öncesinde işlerinde sakinlik olduğunu ifade ederken, arife günü yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

Konya'da Kurban Bayramı öncesinde kentteki bazı noktalara kurban pazarı kuruldu. İlçelerden ve çevre illerden gelen kurban satıcıları, bayramın hemen öncesinde pazara gelen çoğu vatandaşın sadece fiyat sorduğunu ve ara ara satış yapabildiklerini, arife günü işlerin yoğunlaşmasını beklediklerini ifade etti.

"Muhtemelen arife ve bayramın 1. günü satışlarımız yoğunlaşır"

Konya'nın Altınekin ilçesinden gelen ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Öksüzoğlu, "Hayvancılık işi yapıyoruz. Küçükbaş hayvan getiriyoruz. Yeni başladık, komşulardan da çok fazla satış olmadığını duyuyoruz. Bu sene piyasa tam belli değil. Muhtemelen arife ve bayramın 1. günü satışlarımız yoğunlaşır. İnşallah biz de satacağız diye umut ediyoruz. Fiyatlar 15 ile 20 bin arasında. Ortalama 15-20 bin lira arasına vatandaşımız kurban kesebilir. Vatandaşlarımız da şöyle bir algı oluyor. Son gün alırsak daha ucuza alıyoruz diye bir algı oluyor. Bizim bu hayvanlarımızın içinde 80 kiloluk hayvanlarımız var. Vatandaş ilk gün geliyor bize kaç para diye soruyor. Biz de 20-22 bin lira diyoruz. Sonra da 3 gün sonra geliyor soruyor en büyük hayvanın kaç para? Çünkü o 22 bin liralıklar satıldı. Vatandaşlarda ise iyi ucuza aldım o zaman düşüncesi oluyor" dedi.

Kadınhanı ilçesinden gelen Mevlüt Şahin ise 3 gündür pazarda olduklarını ifade ederek, "Gelen fiyatları soruyor, arife gününde bir yoğunluk bekliyoruz. Bayramın 3'üne kadar buradayız. Bizdeki fiyatlar 13-15 bin arasında değişiyor. Şimdiye kadar 2 tane koyun sattım" şeklinde konuştu. - KONYA