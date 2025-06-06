Kurbanlık Hayvan Satışları Durgun: Besiciler Zarar Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Kurbanlık Hayvan Satışları Durgun: Besiciler Zarar Ediyor

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06.06.2025 01:44  Güncelleme: 05:29
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Kurbanlık Hayvan Satışları Durgun: Besiciler Zarar Ediyor
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Artvin'in Hopa ilçesinde, besiciler bu yıl kurbanlık satışlarından zarar ettiklerini ve alım gücünün düştüğünü belirtti. Maliyetlerin artışıyla hayvanlar ellerinde kaldı. Hopa Belediye Başkanı, pazardaki üyelerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Hopa ilçesinde kurbanlık hayvan satan Ali Gürbüz Kara, "Bu sene ilk defa kurbana gelelim dedik, gerekli hazırlığımızı yaptık. Ancak maliyetler çok fazla, 75 bin lira zarardayız." derken, kurban pazarını gezen Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ise pazardaki genel tablonun parlak olmadığını söyledi.

Artvin'in Hopa ilçesinde kurbanlık satışı için gelen besiciler, bu yıl satışların durma noktasına geldiğini belirterek zarar ettiklerini dile getirdi. Özellikle maliyetlerin yükselmesi ile alım gücünün düşmesi bir araya gelince, kurbanlık hayvanlar bayram arifesinde satıcıların ellerinde kaldı.

"Maliyetler Arttı: "75 Bin Lira Zarardayız"

Ardanuç'tan Hopa'ya kurban satışı için gelen Ali Gürbüz Kara, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı.

"Bu sene ilk defa kurbana gelelim dedik, gerekli hazırlığımızı yaptık. Ancak maliyetler çok fazla, alıcı yok. Satsan da satamıyorsun. 75 bin lira zarardayız. Yem çuvalı 800 lira, ot 15 lira, saman 7,5 lira. Satışa sıra gelince maliyeti bir kenara bıraktık, artık baş parayı bile çıkaramıyoruz."dedi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan,"Bugün kurban satışlarını ve verdiğimiz hizmeti yerinde incelemek için geldik. Esnafla konuşuyoruz; fiyatlar geçen seneye göre düşmüş. Alım gücünün düşmesi bunda etkili. Bazı esnaflar tanıdıkları sayesinde satış yapabilmiş ama birçok kişi hiç satış yapamamış. Genel tablo çok da parlak değil." dedi.

"İflas ettik; başımızdaki sağ olsun"

Erzurum'dan Hopa'ya gelen bir besici, ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi,"İflas ettik abi. Bir tane mal sattığımız yok. 30 hayvandan sadece 2'sini satabildik. Fiyatlar düşük, biz memnun değiliz. Perişan durumdayız. Başımızdaki sağ olsun!"dedi.

Bir diğer Erzurumlu besici ise satışların oldukça durgun olduğundan bahsetti,"Maliyetinin biraz üzerinde, ufak bir karla satmaya çalışıyoruz. 8 hayvan getirdim, 4'ü satıldı. Kalanlar satılmazsa geri döneceğiz, büyük ihtimalle satılmayanlar da geri gidecek."dedi.

Hopa'da kurban satan Aslan Bilek ise vatandaşın alım gücünün kalmadığını söyledi:

"Satamıyoruz, vatandaşta para yok ki gelip alsın. Satamazsak geri götüreceğiz"

Başka bir besici ise artık bu işi bırakmayı düşündüğünü ifade ederek,"Eskiden kurbanda para kazanıyorduk, o da bitti. Biz de bu işten vazgeçiyoruz. Elimizdeki hayvanları satıp şehirlere döneceğiz." diye konuştu.

Ardahan'dan gelen bir besici ise tabloyu tek cümleyle özetledi:

"Satış yok. Geri nasıl döneceğimizi bilemiyoruz"

Hopa'da satış yapan başka bir besici ise yaşanan durumu şöyle anlattı:

"Bu sene satış yok. Şu meydanı görüyorsunuz, hareket yok, satış yok. Artık geri nasıl döneceğiz bilemiyoruz. Bir arkadaş 20 hayvan sattıysa, o da ancak nakliye ve burada yediği parayı çıkarır. Borçlar da Allah'a kaldı, reis ödeyecek."diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kurbanlık Hayvan Satışları Durgun: Besiciler Zarar Ediyor - Son Dakika

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