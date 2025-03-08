Kurşuna Dizilerek İdam Edilen Mahkum - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurşuna Dizilerek İdam Edilen Mahkum

Brad Sigmon, 2001'de iki cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılarak kurşuna dizildi.

08.03.2025 06:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 2 kişiyi öldürme suçundan hüküm giyen ve ölüm cezasına çarptırılan Brad Sigmon adlı bir mahkum, kurşuna dizilerek idam edildi. Sigmon, idamın ABD'de 1976'da yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana ölüm cezası idam mangası tarafından infaz edilen 4'üncü mahkum oldu.

2001 yılında eski kız arkadaşının anne ve babasını öldürme suçundan hüküm giyen ve ölüm cezasına çarptırılan 67 yaşındaki Brad Sigmon adlı ABD'li mahkum, kurşuna dizilerek idam idam edildi. Güney Carolina Ceza İnfaz Dairesi tarafından yapılan açıklamada, diğer infaz yöntemleri olan enjeksiyon veya elektrikli sandalye yerine kurşuna dizilmeyi seçen Sigmon'un cezasının 3 gönüllüden oluşan bir idam mangası tarafından infaz edildiği bildirildi. Sigmon'un ölümünün yerel saat ile 18: 08'de gerçekleştiği kaydedildi.

"Kendisi için en iyi olanı seçti"

Sigmon'un avukatı Geral Bo King, müvekkilinin eyaletin infaz için kullandığı "barbarca" yöntemler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Ölümcül enjeksiyon veya idam mangasını seçmediği takdirde, Güney Carolina'nın onu diri diri yakıp pişirecek olan eski elektrikli sandalyesinde ölecekti. Ancak alternatif de aynı derecede korkunç" açıklamasında bulundu. Güney Carolina'da yakın tarihlerde uygulanan iğneli idam cezası infazlarının çok uzun sürdüğünü söyleyen King, "Ölümcül enjeksiyonu seçerse, Eylül ayından bu yana idam edilen üç mahkumda olduğu gibi uzun süre içinde ölme riskini göze almış olacaktı" ifadelerini kullandı. King, "Geriye kalan tek seçenek idam mangasıydı. Brad'in vurulmanın vücudunda nasıl bir etkiye yol açacağı konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Brad kendisi için en iyi olanı seçti" dedi.

15 yıl sonra bir ilk

Sigmon, idamın ABD'de 1976'da yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana ölüm cezası idam mangası tarafından infaz edilen 4'üncü mahkum oldu. Daha önce tümü Utah eyaletinden olan 3 mahkum kurşuna dizilerek idam edilmişti. 2010 yılında kurşuna dizilerek idam edilen Ronnie Gardner adlı mahkum ise, cezası idam mangası tarafından infaz edilen son kişi olmuştu. - GÜNEY CAROLINA

Kaynak: İHA

Politika, Carolina, 3-sayfa, Cinayet, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurşuna Dizilerek İdam Edilen Mahkum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:40:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kurşuna Dizilerek İdam Edilen Mahkum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.