Kurt Koyunları Hedef Aldı, Muhtar Kurtardı - Son Dakika
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Kurt Koyunları Hedef Aldı, Muhtar Kurtardı

Kurt Koyunları Hedef Aldı, Muhtar Kurtardı
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Kars'ta bir kurt, muhtarın koyunlarına yaklaşırken görüntülendi, muhtar müdahale ederek kurtu kaçırdı.

Kars'ta gece saatlerinde yerleşim alanına kadar inen kurt, köy muhtarı Cevdet Aykut'un evinin önündeki koyunlara yaklaşırken güvenlik kamerasına yakalandı. Koyunlara sessiz adımlarla yaklaşan kurdu fark eden Aykut'un dışarı çıkmasıyla kurt, saldırıya fırsat bulamadan bölgeden uzaklaştı.

Olay, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy çevresinden yerleşim alanına kadar gelen bir kurt, Duraklı Köyü Muhtarı Cevdet Aykut'un evinin önündeki koyunların bulunduğu bölgeye yöneldi.

Gecenin sessizliğinden faydalanarak koyunlara yaklaşan kurt, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kurdun çevreyi kontrol ederek ağır adımlarla koyunlara doğru ilerlediği görüldü.

Kurdun hareketliliğini fark eden Cevdet Aykut ise hemen dışarı çıktı. Aykut'un kendisini fark ettiğini gören kurt, koyunlara saldırmadan yönünü değiştirerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurdun evin önüne kadar geldiği ve koyunlara oldukça yaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurt Koyunları Hedef Aldı, Muhtar Kurtardı - Son Dakika

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