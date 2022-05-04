Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı - Son Dakika
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Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı

04.05.2022 20:58

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde bir ağıla saldıran kurt sürüsü, 24 küçükbaş hayvanı öldürdü. Koyunlarının son halini gören Bekir Doğu adlı çiftçi yaşananlara çok üzüldü.

Başpınar köyünde ikamet eden Doğu ailesinin köye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Basirat Baba türbesi mevkiinde bulunan yayla evinin bitişiğindeki ağılına giren kurt sürüsü, 24 küçükbaş hayvanı öldürdü. Saldırıda yaralanan 4 koyun ise kesildi.

Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı

KÖPEKLER BİR KISMINI UZAKLAŞTIRMIŞ

Hayvanların sahibinin oğlu olan Bekir Doğu, babasının gece saat 02.30 sıralarında hayvanları kontrol edip yayla evine geçtiğini söyledi. Ağılı iki adet çoban köpeğinin koruduğunu anlatan Bekir Doğu, kurtlardan bir kısmının köpekleri üzerlerine çekerek uzaklaştırdığını, bu sırada diğer kurtların ise ağıla girerek hayvanlara saldırdığını söyledi.

Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı

"BAKTIM Kİ SESLERİ KESİLMİŞ, AĞILA GİTTİM"

Sabah uyandıklarında ağıldaki 24 hayvanı ölü bulduklarını belirten Doğu, "Sabaha karşı kurtlar saldırmış. Sabah baktım ki koyunların sesi kesilmiş. Ağılda toplam 90 hayvanımız vardı." dedi. Babasının, devlet desteği ile 2006 yılında 25 küçükbaş alarak hayvancılığa başladıklarını anlatan Bekir Doğu, "Devletimizden Allah razı olsun. Koyunlarımın borcunu bitirmiştim. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Koyunların meleme sesi kesilince ağıla gitti, korkunç manzarayla karşılaştı

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Hayvanları beslemek için yem aldıkları için borçlandıklarını söyleyen Bekir Doğu, "Hayvanlarımızı Kurban Bayramı'nda satıp borçlarımızı ödemeyi düşünüyorduk. Şimdi borçlarımız kaldı. Ödeme şansımız zorlaştı. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Başpınar, Mevla, Baba, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı - Son Dakika
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