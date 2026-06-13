Kurtalan'da İtfaiye 2 Yavru Kediyi Kurtardı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lavabo gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bir evin lavabo gider kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, gider borusunda sıkışan 2 yavru kediyi bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, güvenli bir alana bırakıldı.

Vatandaşlar, duyarlı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT