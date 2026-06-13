Kurtalan'da İtfaiye 2 Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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Kurtalan'da İtfaiye 2 Yavru Kediyi Kurtardı

13.06.2026 13:48
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Siirt'te lavabo giderinden kurtarılan 2 yavru kedi sağlıkla güvenli bir alana bırakıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lavabo gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bir evin lavabo gider kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, gider borusunda sıkışan 2 yavru kediyi bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, güvenli bir alana bırakıldı.

Vatandaşlar, duyarlı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurtalan'da İtfaiye 2 Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika

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