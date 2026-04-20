Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtaran-26 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti
20.04.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaz açıklarında 22 ülkeden 34 gözlemciyle Kurtaran-26 tatbikatı yapıldı, denizaltı kurtarma senaryoları uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında gerçekleştirilen Kurtaran-26 tatbikatı, geniş katılımla icra edildi. Tatbikata 22 ülkeden 34 gözlemci iştirak ederken, faaliyetler 16 gemi ve 7 hava unsuru ile yürütüldü.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'da verilen brifing ile başladı. Aksaz açıklarındaki faaliyette Türk Deniz Kuvvetleri'nin üst düzey komuta kademesi de hazır bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başta olmak üzere çok sayıda amiral ve komutan TCG Alemdar'da incelemelerde bulunarak tatbikata katılım sağladı.

Tatbikatın temel hedefinin, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı personelinin en kısa sürede milli ve uluslararası imkanlarla kurtarılması olduğu vurgulandı. Birlikler arası koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik de test edildi.

"NATO bağlantılı masa başı tatbikatla eş zamanlı yürütüldü"

NATO Deniz Komutanlığı planlamasıyla yürütülen Dynamic Minotaur-26 masa başı tatbikatı da eş zamanlı olarak Türkiye'de icra edildi. Sahadaki uygulamalarla karar süreçleri birlikte değerlendirildi. Tatbikatta fırkateyn, denizaltılar, kurtarma gemileri, mayın avlama ve karakol gemileri ile hava unsurları görev aldı. Kara, hava ve sahil güvenlik unsurları da destek verdi.

"İleri teknoloji sistemler kullanıldı"

Tatbikat süresince yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbiseleri ve kurtarma çanı gibi ileri teknolojilerle kurtarma senaryoları uygulandı.

15 Nisan'da verilen alarm mesajıyla başlayan tatbikatta, senaryo gereği satha çıkamayan denizaltının aranması, tespiti ve personel tahliyesi başarıyla icra edildi. Tatbikat 21 Nisan'da planlandığı şekilde tamamlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Olaylar, Savunma, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Bayern Münih nisan ayında şampiyon Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Arsenal’i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı“nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu

17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 17:58:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.