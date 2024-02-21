Kurtuluş kupası cirit müsabakasının kazananı dostluk oldu
BAYBURT - Ata sporu ciritin yaşatıldığı illerden biri olan Bayburt'ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübünün karşılaştığı müsabaka heyecanlı anlara sahne oldu.
Dostluk havasında geçen müsabakada, ciritçiler at binip cirit atmadaki hünerlerini centilmence sergilerken müsabakayı izleyen cirit severler ise keyifli dakikalar yaşadı.
Berabere sonuçlanan ve dostluğun kazandığı müsabakanın ardından takımları tebrik eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'un kurtuluşu vesilesiyle cirit müsabakası organize ettiklerini belirterek, "Bu güzel, biraz da soğuk havada bizleri cirit sporuyla buluşturan iki kulübümüze huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Yıllar önce bir 21 Şubat programında şehit verdiğimiz Şahmettin Karaman kardeşimizi de rahmetle yad ediyoruz, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Ciritin, Bayburtluların ruh dünyasında farklı bir yeri var. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya gelen yiğit ecdadımızın devamı yiğit Bayburtlular ecdadımızın yiğitliğini farklı boyutuyla ortaya koyuyorlar. Bizlere ciritin en güzel örneklerini sundular. 106 yıl önce Rus işgalinden ve Ermeni mezaliminden kurtulan Bayburt'umuzun kurtuluşunu 106 yıl sonra coşkuyla kutluyor, cirit müsabakasına ev sahipliği yapıyoruz. Cirit kulüplerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Siz değerli cirit severlere teşekkür ediyorum çünkü hangi müsabakayı yaparsanız yapın, taraftarı olmayan hiçbir spor, hiçbir müsabaka hayatta kalmaz. Burada bulunan siz kıymetli izleyicilerimize, işi gücü nedeniyle gelemeyen cirit severlere de buradan teşekkür ediyorum. Cirit müsabakasında boy gösteren sporcularımıza, kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yenmek-yenilmek önemli değil, iki takımımız da berabere kaldı, hepsi şampiyon. Hepsi bizim gözbebeğimiz, onlara da teşekkür ediyorum. Emeği geçen kim varsa, herkesten Allah razı olsun."
Konuşmaların arından Vali Eldivan ve Başkan Pekmezci takım kaptanlarına kulüpleri adına kupalarını verdiler. Kulüpler ise günün anısına Vali Eldivan'a, Başkan Pekmezci'ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse'ye ata sporu cirite sundukları katkılardan ötürü hediye takdiminde bulundular.
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