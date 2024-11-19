Kuru Patlıcan ve Biber Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuru Patlıcan ve Biber Fiyatları Yükseldi

Geniş Video İzle

Yozgat'ta kuru patlıcan ve biberin fiyatı yüzde 100 artarak el yakıyor, talep düştü.

19.11.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Kış aylarında tüketilen kuru patlıcan ve dolmalık biber ile kuru bamya fiyatları el yakıyor. Yozgatlı esnaf Orhan Dolangez, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 100 artması nedeniyle, özellikle bamyaya olan talebin düştüğünü söyledi.

Anadolu'da taze tüketiminin yanı sıra iplere dizilerek güneş görmeyen alanda kurutulan bamya, özenle kesilip kurutulan patlıcan ve dolmalık biberin fiyatı geçen yıla oranla yüzde 100 arttı. Zor şartlarda toplanan ve besin değeri oldukça yüksek olan kuru bamyanın kilosu Yozgat'taki aktarlarda 2 bin liradan, kuru patlıcan 150 lira, biber ise 135 liradan işlem görüyor. Sezonun ilk ürünleri olan yemeklik kuru bamya, patlıcan ve biberin ilerleyen zaman içerisinde fiyatının daha da artabileceği belirtildi.

"Fiyatlarda çok ciddi artışlar söz konusu"

Yozgat'ta kurutulmuş ürünler satan Orhan Dolangez, fiyatların sürekli arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen sene biz biberi, patlıcanı hemen hemen 65- 75 liraya satıyorduk. Bu sene tam yüzde 100 arttı, patlıcanı 150 liraya satıyoruz, biberi de 135 liraya satıyoruz. Bamya geçen sene bin 200 liraydı, bu sene 2 bin lira, fiyatlarda çok ciddi artışlar söz konusu. Bu artışlar hala devam ediyor, durma diye bir olay söz konusu değil. Geçen seneki bamya satışlarına göre bu sene çok daha düşük. Çünkü geçen sene yüz gramla iki kişilik bir yemek olurken, bu sene yüz gramla iki kişilik değil, bir kişilik zor oluyor. Bamya tek başına pişmiyor, içerisine kıyma da olması gerekiyor. Onun fiyatı da zaten malumunuz. Böyle olunca tabii ki insanların alım gücü de düştüğü için tabii ki bamya satışı daha da fazla düştü.

Patlıcan geçen sene sattığımız fiyat 75- 65 lira civarındaydı. Bir de yaş patlıcanın perakende satışı burada 10 liraya kadar ürün satıldı. Hatta 6 lira, 5 liraya kadar fiyatlar oldu. Patlıcan işlendikten sonra, kuru halini aldıktan sonraki fiyatı 140 lira. Bu ürünü ben bugün 140 liraya satıyorum ama ürün bittikten sonra, elimdeki stoklar bittikten sonra bu ürünü sipariş verdiğinde tekrardan Gaziantep'ten 140 liraya ürünü ben kendim alacağım. Her bir tane bağ için kargo ücreti de ödeyeceğim. Bir adet için elli adet çıkar, bunun için 13- 14 lira gibi bir kargo ücreti ödeyeceğim. Bu ürünün bana sattıktan sonraki maliyeti 155 lira gibi bir maliyeti olmuş olacak. Dolayısıyla bir sonraki ürünü aldığımdaki fiyatın belki 175, 200 lira gibi bir satış fiyatı olacak. Beş, altı kişilik bir aile için bir defalık yemek yapılabilir bunlarla."

Kuru Patlıcan ve Biber Fiyatları Yükseldi
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yozgat, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuru Patlıcan ve Biber Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kuru Patlıcan ve Biber Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.