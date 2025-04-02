Kurudere Köyü 30 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Kurudere Köyü 30 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Kurudere Köyü 30 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Hakkari'nin Kurudere köyü, 30 yıl aradan sonra Ramazan Bayramı'nda köylülerine kapılarını açtı.

02.04.2025 09:38
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Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kurudere köyü, 30 yıl süren yasakların ardından Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde özel izinli yeniden köy halkına açıldı.

Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde ikamet eden Kurudere köylüleri, Hakkari Valisi Ali Çelik'in özel izniyle yıllar sonra ilk defa bayramda köylerine giderek kabristan ziyareti gerçekleştirdi. Yasaklı köy statüsünde olduğu için uzun yıllardır ziyaret edilemeyen Kurudere'de, köylüler bayramın üçüncü günü sabah saatlerinde mezarlıkta bir araya geldi. Aile büyüklerinin mezarlarını gözyaşlarıyla ziyaret eden köylüler, dualar edip uzun süredir içlerinde biriken özlemi dile getirdi.

Duygusal anların ardından köylüler, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Mezarlık ziyaretinden sonra köyün etrafındaki yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlar, dağlarında mantar toplayıp halat çekme gibi geleneksel oyunlarla bayram coşkusunu yaşadı.

Köylüler, yıllardır süren özlemin bitmesine vesile olan Hakkari Valisi Ali Çelik'e minnettar olduklarını belirtti. Ziyaret boyunca sık sık dua eden vatandaşlar, "Bu mutluluğu bize yaşattığı için Vali Ali Çelik'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. 30 yıl sonra köyümüzde olmak bizler için tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurudere Köyü 30 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika

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