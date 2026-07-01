Kuryelere Saldırı: Ataşehir'de Eylem

Ataşehir'de bir siteye sipariş teslim etmek için giden motosikletli kurye, teslimatın ardından güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Olay anları kuryenin kask kamerasına yansırken, yaşananların ardından çok sayıda motosikletli kurye site önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde bulunan Yakut Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletli kurye Ömer Toprak, sipariş teslim etmek üzere siteye geldi. Site girişindeki güvenlik görevlilerinin motosikletle içeri girmesine izin vermediği, teslimatın arka kapıdan da alınamayacağının belirtildiği öğrenildi. Bunun üzerine siparişi veren müşteri arka kapıyı açarken, kurye motosikletiyle site içerisine girerek siparişi teslim etti. Sipariş tesliminin ardından siteden ayrılmak isteyen kurye ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Kurye, güvenlik görevlilerinin kendisine hakaret ettiğini ve motosikletine tekmeler attığını öne sürdü. Yaşananlar kuryenin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda motosikletli kurye site önünde bir araya geldi. Korna çalarak ve sloganlar atarak yaşanan olaya tepki gösteren kuryeler, meslekte karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

"Benim gibi bu olayları yaşayan herkes sessiz kalmasın"

Yaşananları anlatan motosikletli kurye Ömer Toprak, yaşadığın olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, herkes benim için burada. Herkese tek tek teşekkür ederim. O kadar insan uzak yerlerden, yakın yerlerden gelenler var, işini bırakıp gelenler var. Bu da kuryelerin yalnız olmadığını, birbirine destek çıkabileceğinin göstergesidir. Olaya gelecek olursak da olayı ben yaşadım. Ama bu olayı yaşayan bir tek ben değilim. Bu kameralara yansıyan, görünen kısmı. Görünmeyen kısmı daha büyük. Umarım bu olay diğer olaylara öncülük eder, bir öncü niteliğinde bir olay olur. Dün akşam ben buraya sipariş getirdim, sitenin farklı girişleri olduğu için konum beni yukarıdaki girişe götürdü. Gittiğim zaman bariyerin üzerinde bir güvenlik numarası gördüm ve güvenlik numarasını aradım. Kapıyı açmasını söyledim, siparişi teslim edeceğimi söyledim. O da beni buraya yönlendirdi, buradan giriş yapabileceğimi söyledi. Buraya geldikten sonra da buradan yürüyerek gideceğimi söyledi. Ben de ona istinaden dedim ki, "Burası çok uzak, yukarıdaki kapıyı aç. Ben motoru gene sokmayayım, oradan yürüyerek teslim edeyim." "Yok" dedi, "Hayır" dedi. "Eğer istiyorsan siparişi iptal edebilir ya da buradan yürüyerek gidebilirsin" dedi. Ben de müşteriyi aradım. Müşterinin haberi olması niteliğinde ben yukarıdaki girişten girdim. Kapıyı da bana müşteri açtı. Herhangi bir şekilde kendi başıma buyruk bir hareket etmedim. Siparişi teslim ettikten sonra videoda zaten, benim paylaştığım videoda görünüyor, geri kalanını biliyorsunuz. Bana o tatsız olayı yaşatan arkadaşlarla ilgili gereken suç duyurusunda bulundum. Olayın takipçisi olacağız. Burada derneklerimiz olsun, kurye arkadaşlarımız olsun, diğer sosyal medya kurye haber siteleri olsun, hepsi benim yanımda durdu. Buradan kuryelere şunu söylemek istiyorum; kuryeler yalnız değildir. En ufak olayda bile, gördüğümüz gibi, bir sürü kişi toplanabiliyor, hakkınızı savunabiliyor. Benim gibi bu olayları yaşayan herkes sessiz kalmasın. Tek isteğim budur kuryelerden. Kuryeler yalnız değildir, kuryeler birlikte güçlü" dedi.

"Sanki bu ülkenin bir ayıbıymış gibi çöp asansörlerine bindiriliyoruz"

Motorlu Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Kölge ise, "Bu arkanızda gördüğünüz kalabalık meslektaşımız için burada değil, kendileri için burada. Çünkü her gün onun yaşadıklarını yaşıyorlar. Sitelere alınmıyoruz motosikletle, kilometrelerce ağır yükler taşımak zorunda kalıyoruz. AVM'lere arka kapılardan alınıyoruz. Sanki bu ülkenin bir ayıbıymış gibi çöp asansörlerine bindiriliyoruz. Biz ikinci sınıf insan muamelesi gördüğümüz için birlik olmaktan başka bir çaremiz kalmıyor. Bu birlik, onun göstergesidir. Gördüğümüz eziyetin göstergesidir. Türkiye'deki öncelikle bu sitelere sitelere bir ayar çekilmesi gerekiyor, bir yönetmelik varsa yönetmelik yapılması gerekiyor. Kanuna göre içeriye almaması yasak ama bizi içeri almıyorlar. Biz bu insanların yemeğini götürüyoruz, ilacını götürüyoruz, market alışverişlerini götürüyoruz. Hepimizin P1 yıldız belgelerimiz var. Bu belgeleri sabıka kaydı olan kuryeler alamıyor. Çoğumuz üniversite mezunu. Bu ülkenin aydın gençleri, sanki bu ülkenin ayıbıymış gibi arka kapılardan ve kilometrelerce yürütülerek çalıştırılıyor" şeklinde konuştu.

"Arkadaşımızdan özür dilediler ve bu olayı yapan kişileri işten attıklarını söylediler"

Kurye Hakları Derneği üyesi Mesut Çeki'de dün geceden beri ayakta olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Bütün kuryeler ayakta. Bu insanlar şu anda paket atmıyorlar. Geçimlerini sağlayacak paketleri teslim etmiyorlar, bu sıcağın altında buraya geldiler. Niye? Çünkü Özgür'ün yaşadığını biz her gün her yerde yaşıyoruz. Bu olay sadece Özgür'e yapılmış bir olay değil. Biz Türkiye'nin bütün sitelerinde ikinci, üçüncü insan muamelesi görüyoruz. Bizi motosikletle sitelere almıyorlar, kaskla almıyorlar, çöp asansörlerine bindiriyorlar, yüzümüze bakmıyorlar ama ondan sonra diyorlar ki; "Yemeğim nerede kaldı?", "Paketim nerede kaldı?". Bu insanlar sitelerde kaybettikleri zamanı trafikte canlarıyla ödüyorlar. Çünkü burada, 20 dakika, 30 dakika bir siparişe zaman ayırdığı zaman günlük paketine ulaşması için bu insanların trafikte daha fazla tehlikeyle karşı karşıya kalmak zorunda kalıyor. Bizim sicilimiz tertemiz, herkesin sicili tertemiz burada. Ama bu sitelerin sicillerini bilmiyoruz kendi ülkemizde sitelere giremiyoruz. O yüzden de biz şunu söylüyoruz; biz denetimli olalım, bütün denetimi bize yapın ama siteler de denetlensin ve biz sitelerle muhatap olalım. Bugün geldik Yakut Sitesi'ne, yöneticilerle görüştük, bizi karşıladılar ve kendileri de bu durumdan kaynaklı arkadaşımızdan özür dilediler ve bu olayı yapan kişileri işten attıklarını söylediler. Biz bunun bütün sitelere örnek olmasını istiyoruz, çünkü buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz ki; bir kuryenin saçının teline bir zarar gelse biz demokratik olarak bu şekilde toplanırız." - İSTANBUL