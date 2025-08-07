Kuşadası Belediye Başkanı, Nişan Törenine Katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Süper Lig hakemi ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Aydın Şubesi Başkanı Eren Özyemişçioğlu ile Ömerbeyli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşah Değirmenci'nin nişan yüzüklerini taktı.

TFFHGD Aydın Şubesi Başkanı Eren Özyemişçioğlu ile Ömerbeyli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşah Değirmenci nişanlandı. Başkan Ömer Günel de genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nişan yüzüklerini taktı. Yeni sezonda Süper Lig'de video yardımcı hakem (VAR) olarak görev yapacak olan Eren Özyemişçioğlu ve Gülşah Değirmenci de Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Genç çifti tebrik eden Başkan Ömer Günel, "Bugün, Söke'nin gururu milli hakemimiz ve TFFHGD Aydın Şubesi Başkanı Eren Özyemişçioğlu ile Ömerbeyli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gülşah Değirmenci'nin Germencik'te nişan törenlerine katılarak, mutluluklarına ortak oldum. Genç çiftimizi tebrik ediyor, nazik davetleri için de kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN