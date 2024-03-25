Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitim alanında yeni projeleri hayata geçiriyor - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitim alanında yeni projeleri hayata geçiriyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitim alanında yeni projeleri hayata geçiriyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeli çocuk ve gençlerle kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sosyo-kültürel projeleri hayata geçiriyor. Yeni dönemde 'Mahalle Eğitim Merkezleri', 'Meslek Edindirme Kursları', 'Öğrenci Evi' ve 'Halkevleri' projeleri yer alacak.

25.03.2024 17:33  Güncelleme: 17:41
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5 yıllık görev süresi boyunca ilçeli çocuk ve gençlerle kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sosyo-kültürel projeleri yaşama geçiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni dönemde de eğitim alanında önemli adımlar atmayı planlıyor.

Başkan Günel'in yeni dönemde eğitim alanında yaşama geçireceği projeler arasında 'Mahalle Eğitim Merkezleri', 'Meslek Edindirme Kursları' ile Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri'nde açılacak "Öğrenci Evi" ve "Halkevleri" projeleri yer alıyor.

MAHALLELERE EĞİTİM MERKEZLERİ GELİYOR

Kuşadası Belediyesi tarafından mahallelerde açılacak Eğitim Merkezleri ile kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik eğitimler, çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenlenecek. Çocuklar için kitap ve bilgisayar destekli ders çalışma alanlarının bulunacağı Mahalle Eğitim Merkezleri, bir yandan bölge sakinlerine yeni bilgi ve beceriler kazandırırken bir yandan da katılımcılarına sosyalleşme olanağı sağlayacak.

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI İLE NİTELİKLİ PERSONEL YETİŞECEK

İş arayan kent sakinleri ile eleman arayan işletmeleri buluşturmak ve istihdama katkı sunmak amacıyla açtığı İşlendirme Ofisi ile yüzlerce kişinin iş bulmasına aracılık eden Kuşadası Belediyesi, sektörlerin ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla meslek odaları ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Meslek Edindirme Kursları düzenleyecek. Kurslar ile farklı yaş gruplarından kent sakinleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda beceri kazanma şansı elde ederken turizm başta olmak üzere kentte faaliyet gösteren işletmeler de kalifiye eleman istihdam etme olanağına kavuşacak.

DAVUTLAR VE GÜZELÇAMLI'YA HALKEVİ

Başkan Günel, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandırmak ve bölge sakinlerinin kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlamak amacıyla Halkevleri projesini yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Eski hamamın bulunduğu alanda açılacak Davutlar Halkevi, Taziye Evi, Anne Baba Çocuk Eğitim Merkezi ve çok amaçlı salonlardan oluşacak. Güzelçamlı eski belediye binasında açılacak Güzelçamlı Halkevi'nde kütüphane ile çok amaçlı salonlar yer alacak. Güzelçamlı Mahallesi'nde mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait eski sağlık ocağının bulunduğu alanda ise Aile Merkezi ve Çocuk Evi projesi yaşama geçirilecek.

ÖĞRENCİ EVİ DAVUTLAR'A CANLILIK KATACAK

Davutlar Mahallesi'nde bulunan eski PTT binası öğrencilerin geçici konaklama, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hedefi ile Öğrenci Evi olarak düzenlenerek kente kazandırılacak. Sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapılabileceği bir tesis olarak tasarlanacak Davutlar Öğrenci Evi, bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamını canlandıracak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eğitim alanında yeni projeleri hayata geçiriyor - Son Dakika

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