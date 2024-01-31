Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi sakinleriyle buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu kez düzenlediği bir toplantıyla Güzelçamlı Mahallesi sakinleriyle buluştu. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana kent genelinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak bir sunum yapan Başkan Günel, Güzelçamlı'nın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek "Sizlere hiç boş vaatte bulunmadım. Bugüne kadar bahane değil, hep hizmet ürettim. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" dedi.

Güzelçamlı Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Ömer Günel ile birlikte eşi Duygu Gül Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, ilçe örgütü yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Güzelçamlı Mahallesi Muhtarı Remzi Atıcı katıldı. Güzelçamlı sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, 5 yıl boyunca hizmet için engel tanımadan ve bahane üretmeden çalıştığını belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak 2019'da bize vermiş olduğunuz görevin kıymetini bilerek, hiç bahane üretmeden ve sizin kaynaklarınızı en iyi şekilde değerlendirerek hizmet ürettik. Sizlerden bir kez daha görev istiyorum" dedi.

"2024'te Güzelçamlı'nın altyapı sorunu kalmayacak"

Güzelçamlı'nın siyasi yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Siyasi yaşamım Güzelçamlı'da başladı. Bir önceki seçim startımı Güzelçamlı'dan verdim. 2024 seçim startımı da Güzelçamlı'dan veriyorum" dedi. Güzelçamlı'nın kurulduğu günden bu yana alt yapı sorunu yaşayan bir bölge olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel " Aydın Büyükşehir Belediyesi, kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor. 2024'te Güzelçamlı'nın alt yapı sorunu kalmayacak" diye konuştu.

"Söz verdiğimizden fazlasını yaptık"

Başkan Günel, 5 yıl önceki Kuşadası ile mevcut Kuşadası arasında büyük fark olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Yaptıklarımızı, kentimize kazandırdıklarımızı vicdanlarınızda doğru değerlendireceğinize güveniyorum ve yönetimimize doğru not vereceğinize inanıyorum. Bu inanç ve güvenle her zaman huzurunuza geldim, sizlerle temas ettim, sorunlarınızı dinlemeye ve çözüm bulmaya çalıştım. Yapamayacağım konularda size hiç yalan söylemedim. Biz 'boş vaatte bulunmayacağız, bir şey vaat ediyorsak yapacağız, yapamayacağımızı da vaat etmeyeceğiz' dedik. Bu sözümüzü de tuttuk. 'İlk yıl çalışmaya başlayacağız, son yıla kadar çalışmaya devam edeceğiz. Birinci yıl vitesi bire takacağız, son yıl vitesi altıya takacağız' dedik. Öyle de yaptık. Bugün Kuşadası'nın en büyük projeleri olan Kent Meydanı ve toprak sahada Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor ile İkinci Bahar Merkezi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Hemşehrilerimiz için pek çok avantaj sunan Adalı Kart projesini yaşama geçirdik. Öğrencilerimizin kantinden alışveriş yapabilmelerine imkan sağlayacak Kantin Kart ve emeklilere kimi ayrıcalıklar tanıyacak olan Emekli Kart projeleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte sahil bandını düzenlemeye başladık. Söyleyip de yapmadığımız veya başlamadığımız hiçbir şey yok ama söylemediğimiz halde yaptığımız çok şey var."

"Güzelçamlı'ya 45 kilometre yol kazandırdık"

5 yıl içerisinde Kuşadası'na yaptıkları 1 milyar TL'lik yatırımla kente 218 kilometre yol kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 4 dönemin 3 katı yol çalışması yaptık. Güzelçamlı'ya yaptığımız 13 milyon 50 bin TL'lik yatırımla 45 kilometre yol çalışması gerçekleştirdik. Bunları 2 yıl boyunca insanların evlerinden çıkamadığı pandemiye ve Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizine rağmen başardık. Ben Kuşadası Belediyesi'ni devir aldığımda bütçesi 280 milyondu. Biz bu rakamın 4 katını sadece yol çalışmasına harcadık. Peki diyeceksiniz ki bu parayı nereden buldun? Ben göreve geldiğimde Kuşadası Belediyesi'ne ait mülklerin rantı birilerinin cebine giriyordu. 30 yıldır bu düzen böyle devam ediyordu. Ben o mülkleri yeniden ihale ettim. O parayla da her yıl bir mahalleyi yeniledim. Gelir artırıcı çalışmalar yaptık. Belediyeye cebimden para koymadım, bana Katar'dan para da gelmedi. Sizin kaynaklarınızı ve sizin imkanlarınızı en iyi şekilde değerlendirerek yine size hizmet olarak sundum. Sunmaya da devam edeceğim" - AYDIN